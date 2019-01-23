Экс-вратарь МЮ и «Эвертона» Тим Ховард объявил о завершении карьеры

Денвер, США, , 11:13 — REGNUM Голкипер сборной США и клуба MLS «Колорадо Рэпидз» Тим Ховард объявил о завершении спортивной карьеры в 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я с нетерпением жду начала сезона 2019 года в MLS, потому что он будет для меня последним», — заявил Ховард.

Напомним, ранее Ховард выступал в составе таких клубов, как английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». В составе МЮ он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги.

Также на его счету 121 матч за сборную США, в составе которой играл с 2002 года. В составе сборной Ховард дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.