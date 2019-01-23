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Нападающий СКА Дацюк получил травму в матче с минским «Динамо»

Спорт

В одном из эпизодов Дацюк получил удар по рукам

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 11:03 — REGNUM  Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что в одном из эпизодов Дацюк получил удар по рукам. Форвард ушёл в раздевалку за две минуты до конца периода.

Напомним, СКА одержал победу над «Динамо» со счётом 5:1. В текущем сезоне на счету Дацюка восемь голов и 25 результативных передач в регулярном чемпионате КХЛ.

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