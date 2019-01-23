«Сент-Этьен» отказал «Зениту» в продаже Сельнеса

Сент-Этьен, Франция, , 10:58 — REGNUM Французский «Сент-Этьен» отказал санкт-петербургскому «Зениту» в продаже полузащитника Оле Сельнеса. Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, «Зенит» предложил французскому клубу около €10 млн за норвежского футболиста. Однако «Сент-Этьен» пока не намерен расставаться с Сельнесом.

Отмечается, что «Сент-Этьен» намерен выручить за хавбека более крупную сумму. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года.

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