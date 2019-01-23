«Чикаго» одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов

Чикаго, США, , 10:15 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» отличились Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. У «Айлендерс» точными бросками отметились Валттери Филппула и Мэтью Барзал.

В серии буллитов решающий бросок исполнил форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 51 матче. «Айлендерс» идут на пятом месте, в активе команды 63 очка в 49 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) — 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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