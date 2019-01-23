«Детройт» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ

Эдмонтон, Канада, , 09:58 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Люк Гленденинг. Ещё одна шайба на счету Дилана Ларкина.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Леон Драйзайтль и Мэтт Беннинг.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 51 матче. «Эдмонтон» идёт на 23-м месте, в активе команды 49 очков в 50 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

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