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«Калгари» в овертайме вырвал победу у «Каролины»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Калгари, Канада, 23 января 2019, 09:08 — REGNUM  «Калгари Флэймз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Калгари» отличились защитник Оливер Чюлингтон и нападающие Марк Янковски и Микаэль Баклунд. У «Каролины» точными бросками отметились Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 71 очко в 51 матче. «Каролина» идёт на 18-м месте, в активе команды 52 очка в 49 играх.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Каролина Харрикейнз (Роли) — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

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