Больше денег потратит Новосибирская область на развитие спорта в 2019 году

Новосибирск, , 07:23 — REGNUM В соответствии с майским указом президента России Владимира Путина, к 2024 году Новосибирская область должна увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом до 56,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня на постоянной основе физкультурой и спортом занимаются почти 32% новосибирцев.

По данным областного правительства, в 2019 году на развитие физкультуры и спорта в регионе будет направлено более 2,6 млрд рублей — это средства как из федерального, так и из областного бюджетов. Для сравнения, в 2018 году на эти же цели было выделено 2,4 млрд рублей.

«Прошлый год был для региона насыщенным на спортивные события, в том числе и мирового масштаба. На территории Новосибирской области прошло 533 соревнований, в них приняло участие 135 919 человек. Нашими спортсменами завоёвано 1 883 медали на соревнованиях различных уровней, число сборников выросло на 117 человек по сравнению с 2017 годом», — привёл данные министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов на заседании коллегии министерства физической культуры и спорта Новосибирской области накануне, 22 января.

В 2019 году регион активно займётся подготовкой к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В этом году начнётся строительство нового Ледового дворца спорта — уже создана отвечающая за подготовку исполнительная дирекция, появится учреждение «Спортивная школа по хоккею».

В рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни» в систематические занятия физической культурой и спортом планируется вовлекать не менее 50 тысяч человек ежегодно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2018 года в Новосибирске открылся специализированный региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Он включает спортивный зал с трибунами на 400 мест, зал хореографии, тренажерный зал, хозяйственно-бытовые помещения, медицинский кабинет, конференц-зал и музей спортивных достижений, отвечает всем международным требованиям и стандартам. Общая площадь объекта — 7,5 тысяч кв. м.

В 2019 года руководство школы планирует набрать около трёхсот юных гимнастов, а в 2020 году число занимающихся увеличится до пятисот.

В 2023 году Новосибирск примет молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. К этому времени в городе должны быть построены новый Ледовый дворец спорта и станция метро «Спортивная», отремонтирован существующий ЛДС «Сибирь» и выстроена вся необходимая инфраструктура

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