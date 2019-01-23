«Монако» выбыл из розыгрыша Кубка Франции, проиграв «Метцу»

Монако, , 07:22 — REGNUM «Монако» потерпел поражение от «Метца» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе «Метца» отличились Готье Эн, Марвин Гакпа и Ибраима Ньяне. У «Монако» единственный гол забил Радамель Фалькао.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, «Монако» выбыл из розыгрыша Кубка Франции.

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