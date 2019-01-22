«Зенит» потерпел фиаско в матче с «Локомотивом»

Доха, , 21:49 — REGNUM 22 января между коллективами «Зенит» и «Локомотив» на стадионе «TBC» был разыгран матч 1-го тура кубка «Матч Премьер». Противостояние завершилось уверенной победой «железнодорожников».

Первый мяч на 35-й минуте забил российский форвард Федор Смолов — 0:1. Через 4 минуты атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук удвоил преимущество номинальных гостей — 0:2. В дебюте второй половины молодой крайний защитник Алексей Миронов довел счет до разгромного мощным ударом слёта — 0:3. В конце матча Эмилиано Ригони забил «гол престижа», замкнув прострел Игоря Смольникова — 1:3.

Статистика матча («Зенит"/"Локомотив»)

Удары 7/10

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения мячом 58%/42%

Поданные угловые 8/3

«Локомотив» набрал 3 очка и поднялся на первую позицию. «Зенит» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Набиуллин, Маммана, Краневиттер, Маркизио, Мак, Нето, Кузяев, Эрнани, Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Лысов, Денисов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

Голы: Смолов 35 — 0:1, Миранчук 39 — 0:2, Миронов 51 — 0:3, Ригони 82 — 1:3.