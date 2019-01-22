«Эдмонтон» подписал новый контракт с экс-игроком «СКА»

Эдмонтон, Канада, , 21:46 — REGNUM Как сообщает официальный инсайдер канадского клуба, 22 января Микко Коскинен подписал новое трёхлетнее соглашение с «Ойлерз» на 13,5 миллионов долларов. Новая зарплата игрока будет составлять 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что по текущему соглашению, которое будет действовать до 1 июля 2019 года игрок получит 2,5 млн долларов за сезон.

В прошлом финский вратарь известен, как незаменимым голкипер «СКА» на протяжении нескольких сезонов, за которые он выиграл два Кубка Гагарина. Ранее Микко уже был заметен в НХЛ, когда в 2009 году был выбран на драфте под общим 31-м номером «Нью-Йорк Айлендерс». Предыдущие появления «финской стены» в Северной Америке было недолгим. Лишь четыре игры были удостоены финну в сезоне 2010−2011 годов, две из которых стали победными, после чего Микко вернулся на родину в клуб «КалПа».

В текущем сезоне финский новичок «нефтяников» затмил основного голкипера прошлых сезонов Кэма Тэлбота, проведя 27 матчей за основной состав «Ойлерз». В 14 играх при участии Микко Коскинена были одержаны победы, в том числе 3 «шатаута». Также голкипер финской сборной является одним из лучших в лиге по коэффициенту надёжности, 2,78 шайбы в среднем за игру.