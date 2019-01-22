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Киберспортивная команда Virtus.pro вышла в финал турнира в Китае

Спорт

Коллектив Virtus.pro по дисциплине Dota 2 поборется за победу в финале 25 января

Чунцин, Китай, 22 января 2019, 17:17 — REGNUM  Киберспортивный коллектив из России и других стран СНГ Virtus.pro стал финалистом верхней сетки плей-оффа на чемпионате по Dota 2 The Chongqing Major. В полуфинальном матче они обыграли команду из Китая PSG. LGD со счётом 2:0, сообщает портал Cybersport.ru.

Ранее на стадии четвертьфинала Virtus.pro обыграли команду из США Evil Geniuses, также со счётом 2:0. Финал верхней сетки плей-оффа состоится 25 января, в нём коллективу из России и других стран СНГ предстоит сразиться с европейской командой Team Spirit.

Напомним, что соревнования по дисциплине Dota 2 The Chongqing Major проходят в городе Чунцин с 19 по 27 января. Призовой фонд чемпионата составляет один миллион долларов. В нём принимают участие 16 команд со всего мира.

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