Мартен Сен-Луи был назначен в «Коламбус» консультантом

Колумбус, США, , 16:18 — REGNUM 21 января известный в прошлом нападающий Мартен Сен-Луи, памятный по выступлениям за «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которыми взял Кубок Стэнли в 2004 году, получил должность в «Коламбусе», как консультант по спецбригадам клуба.

Он будет консультировать игру клуба в меньшинстве и большинстве.

«Джекетс» не зря назначили на этот пост великого нападающего, ведь результаты клуба весьма плачевны. «Жакеты» занимают жалкое 28-е место по реализации большинства — 14,6%. По нейтрализации меньшинства у клуба всё заметно лучше, но не идеально — 9-е место и 82,9 успешных процента игры в численном меньшинстве.

Напомним, что в 2018 году Сен-Луи включили в Зал хоккейной славы НХЛ. Канадский нападающий провёл целых 17 сезонов в лиге, по праву удостоившись включения в этот список.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла хорошо знаком с Сен-Луи, в начале 2000-х они вместе работали в «Тампе», с которой завоевали Кубок Стэнли в 2004 году.