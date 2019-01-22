Назван состав сборной России по теннису на Кубок Дэвиса

Москва, , 15:55 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по теннису назвал состав команды на Кубок Дэвиса. Об этом 22 января сообщается на сайте Федерации тенниса России. (ФТР).

В сборную включены Карен Хачанов, занимающий 11-ю позицию в рейтинге ATP, Даниил Медведев (19), Андрей Рублёв (87), Евгений Донской (96) и Константин Жжёнов. ФТР направила в Международную федерацию тенниса (ITF) соответствующую заявку.

В первом матче сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Читайте также: Российские теннисистки сыграют с Данией и Польшей в Кубке Федерации