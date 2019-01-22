«ЦСКА» одержал волевую победу над «Мольде» в товарищеской встрече

Мадрид, , 15:46 — REGNUM 22 января между коллективами «ЦСКА» и «Мольде» на стадионе «TBC» был разыгран товарищеский матча, завершившийся волевой победой «красно-синих».

Первый мяч на 78-й минуте забил нигерийский форвард Даниэль Чима — 0:1. В следующей же атаке Ильзат Ахметов восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Кирилл Набабкин вырвал победу для «армейцев» — 2:1.

Статистика матча («ЦСКА"/"Мольде»)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 53%/47%

Поданные угловые 4/2

Стартовые составы команд на матч:

«ЦСКА»: Помазун, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Влашич, Бистрович, Дзагоев, Ахметов, Чалов.

«Мольде»: Кранинкс, Габриэльсен, Реммер, Грегерсен, Эйкрем, Хуссейн, Аурснес, Хестад, Мострем, Джеймс, Ниланд.

Голы: Чима 78 — 0:1, Ахметов 80 — 1:1, Набабкин 89 — 2:1.