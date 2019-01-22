«Сибирь» на выезде одержала победу над «Амуром»

Хабаровск, , 15:45 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сибири» дубль оформил нападающий Данил Романцев, также отличились Джордан Карое и Константин Алексеев. В составе «Амура» точные броски на счету Станислава Кацубы и Артёма Железкова.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 44 очка в 51 матче. «Амур» идёт на 24-м месте, в активе команды 33 очка в 50 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

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