Вторник, 22 Января 2019 года
15:33:04 МСК

«Адмирал» в домашнем матче разгромил «Авангард»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Владивосток, 22 января 2019, 15:32 — REGNUM  Владивостокский «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. В составе «Авангарда» точный бросок на счету Давида Деарне.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 23-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 33 очка в 49 матчах. «Авангард» идёт на четвёртом месте, в активе команды 71 очко в 54 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Читайте также: «Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить