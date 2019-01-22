«Адмирал» в домашнем матче разгромил «Авангард»

Владивосток, , 15:32 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. В составе «Авангарда» точный бросок на счету Давида Деарне.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 23-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 33 очка в 49 матчах. «Авангард» идёт на четвёртом месте, в активе команды 71 очко в 54 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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