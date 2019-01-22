«Здоровья, Мацей!» — «Ростов» поможет Вилюшу

Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что окажет помощь защитнику Мацею Вилюшу, получившему серьёзную травму в матче со «Спартаком». Кроме того, пресс-служба донской команды обратилась к болельщикам с призывом записать видеообращение к игроку.

«Вы можете поддержать Мацея, записав на видео слова поддержки. Присылайте свои обращения в личные сообщения официальной группы в соцсети «ВКонтакте». Ваши записи будут соединены в одно, после чего Мацей обязательно посмотрит это видео», — сказано в сообщении на официальном сайте «Ростова».

ИА REGNUM напоминает, что у Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок — диагноз, требующий оперативного вмешательства. Восстановление может продлиться до полугода.

«Ростов» в Катаре проиграл «Спартаку» со счётом 1:2. После футбольной баталии главный тренер ростовчан Валерий Карпин воздержался от какой-либо критики в адрес своих подопечных.