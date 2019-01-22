Спортсмены из Индонезии присоединятся к сербскому клубу по водному полу

Джакарта, , 15:13 — REGNUM Два индонезийских спортсмена по водному поло, Резза Аудитья Путра и Риджки Мулиа, отправятся в Сербию для участия в матче по водному поло, сообщает Antaranews.

Индонезийские спортсмены на два месяца (с 24 января по 26 марта 2019 года) присоединятся к сербскому клубу по водному полу VK Beograd.

Заместитель председателя индонезийской ассоциации по плаванию Харлин Рахарджо заявил, что двух индонезийских спортсменов пригласили играть в одном из клубов высшей лиги.

Сообщается также, что сами спортсмены надеются набраться опыта, который в дальнейшем поможет национальной команде Индонезии на 30-х Southeast Asian Games на Филиппинах с 30 ноября по 11 декабря 2019 года.

VK Beograd — сербский клуб, который был основан в 1978 году.