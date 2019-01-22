Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл из строя на длительный срок из-за травмы. Об этом 22 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.

Футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время будет прооперирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче Кубка «Матч Премьер» со счётом 2:1.

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