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Криштиану Роналду признал вину в уклонении от уплаты налогов

Спорт

Роналду заплатит штраф в размере €18,8 млн

Мадрид, 22 января 2019, 14:41 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признал вину в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что Роналду заплатит штраф налоговым органам Испании в размере €18,8 млн. Также он согласился на 23-месячный тюремный срок. При этом он не будет отбывать его в тюрьме, поскольку, по испанскому законодательству, срок, не превышающий два года, считается условным.

Неуплата налогов португальским футболистом относится к периоду с 2011 по 2014 год, когда он выступал за «Реал». Общий ущерб составил € 14,7 млн.

Добавим, что летом 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду прибыл в суд в Мадриде

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Мадрида решит судьбу Роналду по обвинению в неуплате €14,7 млн налогов

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