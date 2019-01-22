«Барселона» может купить ещё одного футболиста «Сассуоло»

Барселона, Испания, , 14:14 — REGNUM «Барселона» может пополнить свои ряды полузащитником итальянского «Сассуоло» Стефано Сенси. Об этом сообщает Football Espana.

Отмечается, что представители «Барселоны» связались с агентами игрока и начали переговоры с «Сассуоло». В каталонском клубе рассчитывают подписать Сенси после окончания сезона.

Контракт 23-летнего Сенси с «Сассуоло» рассчитан до 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды.

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