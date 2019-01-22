Вторник, 22 Января 2019 года
14:18:48 МСК

«Барселона» может купить ещё одного футболиста «Сассуоло»

Спорт

«Барселона» может пополнить свои ряды полузащитником «Сассуоло» Стефано Сенси

Барселона, Испания, 22 января 2019, 14:14 — REGNUM  «Барселона» может пополнить свои ряды полузащитником итальянского «Сассуоло» Стефано Сенси. Об этом сообщает Football Espana.

Отмечается, что представители «Барселоны» связались с агентами игрока и начали переговоры с «Сассуоло». В каталонском клубе рассчитывают подписать Сенси после окончания сезона.

Контракт 23-летнего Сенси с «Сассуоло» рассчитан до 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды.

Читайте также: Полузащитник «Сассуоло» Боатенг перешёл в «Барселону»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить