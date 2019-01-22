ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым

Москва, , 13:51 — REGNUM Московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым. Об этом 22 января сообщается на сайте клуба.

Новый контракт форварда с клубом рассчитан до окончания сезона 2021/22.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он играет с 2016 года. В ноябре 2018 года он был включён в заявку на товарищеский матч сборной России с Германией и игру Лиги наций со Швецией.

В нынешнем сезоне Чалов является лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету девять забитых голов в 17 матчах.

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