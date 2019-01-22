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Кокорину может понадобиться операция по замене коленного сустава — адвокат

Спорт

Состояние здоровья арестованного футболиста ухудшается, поскольку тот выключен из тренировочного процесса

Москва, 22 января 2019, 12:10 — REGNUM  Находящемуся в СИЗО «Бутырка» нападающему «Зенита» Александру Кокорину может потребоваться серьезная операция на коленном суставе. Об этом заявил его адвокат Андрей Ромашов.

По словам юриста, в недавно полученном медицинском заключении указано, что спортсмену может понадобиться операция по замене коленного сустава на протез.

«У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», — цитирует слова Ромашова ТАСС.

Адвокат также подчеркнул, что состояние здоровья арестованного футболиста ухудшается, поскольку тот выключен из тренировочного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января арестованный за драки в центре Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что у него произошло обострение травмы из-за недостаточных физических нагрузок.

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