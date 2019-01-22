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«Эдмонтон» подписал новый контракт с экс-вратарём СКА

Спорт

Контракт с Коскиненом заключён на три года

Эдмонтон, Канада, 22 января 2019, 11:43 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с бывшим вратарём санкт-петербургского СКА Микко Коскиненом. Об этом 22 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт заключён на три года и общую сумму $13,5 млн.

В текущем сезоне Коскинен сыграл за «Ойлерз» 27 матчей, в которых три раза отыграл на ноль.

Напомним, Коскинен в течение трёх сезонов играл за СКА, в составе которого стал обладателем Кубок Гагарина.

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