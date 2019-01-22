Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Лион»

Лион, Франция, , 11:36 — REGNUM Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Лион». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, известный футбольный агент Пини Захави, работающий с «Лионом», продвигает кандидатуру Жардима. Сейчас пост наставника команды занимает Бруно Женезио.

На сегодняшний день «Лион» идёт на третьем месте в чемпионате Франции, имея в активе 37 очков после 21 матча.

Напомним, Жардим был главным тренером «Монако» с 2014 год по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне 2016/17.