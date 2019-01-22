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Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Лион»

Спорт

Жардим был главным тренером «Монако» с 2014 год по 2018 год

Лион, Франция, 22 января 2019, 11:36 — REGNUM  Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Лион». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, известный футбольный агент Пини Захави, работающий с «Лионом», продвигает кандидатуру Жардима. Сейчас пост наставника команды занимает Бруно Женезио.

На сегодняшний день «Лион» идёт на третьем месте в чемпионате Франции, имея в активе 37 очков после 21 матча.

Напомним, Жардим был главным тренером «Монако» с 2014 год по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне 2016/17.

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Футбол
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