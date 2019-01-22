Неделя НХЛ: НХЛ отказалась проводить Кубок мира в 2020 году

Вашингтон, , 11:11 — REGNUM 17 января, четверг: НХЛ приняла решение отказаться от проведения ближайшего Кубка мира.

Национальная хоккейная лига совместно с Ассоциацией игроков НХЛ официально объявили о том, что не будут проводить Кубок мира осенью 2020 года.

Согласно заявлению НХЛ, сама лига и Ассоциация игроков провели ещё одну встречу, в которой пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года. Однако обе стороны намерены продолжить беседу, чтобы организовать следующий Кубок мира, как один из пунктов нового широкого соглашения, которое должно включать в себя долгосрочный международный календарь.

Ближайшей осенью лига и профсоюз должны договорится о том, когда заканчивается срок действия соглашения — в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут обладать правом досрочно прекратить действие соглашения в 2020 году. Если они этого не сделают, соглашение будут существовать ещё на протяжении двух лет. В случае прекращения его действия это может привести к локауту осенью 2020 года.

Напомним, что последний Кубок мира проводился осенью 2016 года в Торонто, победителем которого стала страна-хозяйка Канада.

17 января, четверг: Нидеррайтер оказался не нужен «Миннесоте».

Нидеррайтер: «Генеральный менеджер «Миннесоты» считает, что моего вклада в победы нет».

17 января официально подтвердилась информация по поводу обмена между «Миннесотой Уайлд» и «Каролиной Харрикейнз». В стан «Каролины» перешёл швейцарец Нино Нидеррайтер, в обратном направлении последовал нападающий Виктор Раск, пополнив линию центрфорвардов «дикарей».

26-летней швейцарец был задействован в своей второй сделке после драфта 2010 года, когда он был выбран под общим 5-м номером «Айлендерс». В «Нью-Йорке» Нино отыграл два неполных сезона, разочаровав руководство клуба, и был передан в руки «Уайлд», где стал нужен команде. Лучшим результатом игрока стали 57 очков в 82 играх в сезоне 2016−2017 годов. Но с тех пор показатели игрока заметно ухудшились, и Нино перестал быть ключевым в команде из Миннесоты. В текущем сезоне за «Уайлд» Нидеррайтер отыграл 46 матчей, набрав 23 (9+14) очка. В среднем швейцарец проводит по 14 минут на льду за матч, а оклад игрока в год составляет 5,25 миллиона долларов за сезон. Конечно же, «Миннесота» не захотела держать такой «жирный» контракт у себя в клубе. В первой игре за «Каролину» Нино Нидеррайтер оформил дубль в ворота «Ойлерз».

Взамен «Уайлд» получили 26-летнего шведа с контрактом на 4 миллиона долларов и 12 минутами среднего игрового времени за матч. В текущем сезоне центрфорвард Виктор Раск отметился 6 (1+5) очками в 26 играх при показателе полезности «-3». Несмотря на печальные результаты новичка, «Уайлд» понадеялись на игрока, и уже в первой игре Виктор Раск отметился голевой передачей в игре против «Блю Джекетс».

20 января, воскресенье: Кучеров продолжает лидировать в гонке за «Харт Трофи».

Россиянин Никита Кучеров набрал 2 очка в игре против «Сан-Хосе».

20 января на «Амали-Арена» в солнечном городе Тампа местная команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая с большим отрывом лидирует в турнирной таблице лиги, принимала гостей из Сан-Хосе.

«Тампа» активно включилась в игру с первых минут встречи, перебросав соперника на старте. На 3-й минуте игры молниеносная атака «молний» привела к открытию счёта на табло. Джей Ти Миллер обдурил противника на фланге и вбросил шайбу на «пятак», где в результате нескольких попыток забить гол ключевое действие совершил молодой игрок «Лайтнинг» Мэтью Жозеф — 1:0, болельщики хозяев ликуют. Позднее Стивен Стэмкос на пару с Ондржеем Палатом упустили возможность увеличить разрыв в счёте, Мартин Джонс надёжно отстоял на своей позиции вратаря. В обратном направлении последовала опасная атака «акул», которую не смог реализовать Брент Бёрнс, Василевский тонко прочувствовал ситуацию и спас ворота «молний». «Шаркс» продолжили создавать прессинг вокруг ворот «Лайтнинг», однако, распаковать ворота Андрея Василевского гостям не удалось. Напротив, «Тампа-Бэй» в конце периода смогла второй раз отличиться за игру. Алекс Киллорн заставил дребезжать штангу, после точного броска в дальний угол ворот Джонса — 2:0. Под занавес периода «акулам» было суждено отыграть одну шайбу. Ондржей Палат помог им в этом деле, удалившись за нарушение правил в штрафной бокс. Экс-игрок «Сейбрз» Эвандер Кейн, перебравшийся в стан «акул» в прошлом феврале, в очередной раз реализовал стопроцентный момент. Тимо Майер выполнил точную передачу Кейну на пустые ворота, у вратаря просто не было шансов — 2:1.

В начале второй 20-минутки Кейн снова отметился шайбой, вдохновившись голом молодёжной сборной США в ворота сборной России в четвертьфинале МЧМ-2018 года. Кейн, как и Джоуи Андерсон в той игре, бросил шайбу точно в борт, чтобы она, отскочив, сыграла ему как передача на ход, а сам Кейн добил её в ворота — 2:2. Так Эвандер Кейн умеет удивлять трибуны. Недовольные таким нахальным поступком Кейна «Лайтнинг» обрушили шквал атак на ворота «Шаркс», одну из которых удалось реализовать. Стивен Стэмкос, оказавшись в ударной позиции, передал шайбу от борта под острым углом Янни Гурду. Вратарь в недоумении оглянулся за ворота, когда Гурд уже забросил шайбу в сетку — 3:2. В середине периода по удалению заработали два игрока «Шаркс» — Логан Кутюр и Кевин Лабанк. Соответственно, «акулам» пришлось держаться в обороне втроём против полноценного звена «Тампы». «Лайтнинг», конечно же, воспользовались таким преимуществом, и вскоре разрыв в счёте составлял уже два гола. Виктор Хедман реализовал «рандеву» с вратарём, бросив под руку Мартину Джонсу — 4:2, Кучеров осуществил передачу. В начале последней 20-минутки Кучеров напомнил о своих намерениях заполучить «Харт Трофи» в этом году. Россиянин возил защиту соперника на фланге, скопив на себе как можно больше игроков «Шаркс», и передал шайбу знатному снайперу Стивену Стэмкосу, который поразил «девятку» ворот неприятеля из Калифорнии — 5:2, Никита отметился второй голевой передачей. В середине периода гости снова привезли себе гол. Эвандер Кейн удалился в штрафной бокс, оставив свою команду вчетвером против пятерых. Стэмкос встал на позицию левого крайнего форварда и, дождавшись передачи, бросил в касание в дальний угол ворот соперника — 6:2, шайба от мощности броска отпружинила в обратном направлении. За 40 секунд до окончания игры «Шаркс» забили уже ничего не решающий гол. Маркус Сёренсен сольно проскочил через оборону соперника и мощным щелчком установил окончательный счёт встречи — 6:3. Кучеров набрал 2 очка и укрепил лидерские позиции в гонке бомбардиров чемпионата. Сейчас у россиянина 78 очков, что на 5 очков больше, чем у ближайших преследователей. Также в этом матче блеснул другой россиянин Андрей Василевский, отразивший 36 бросков по своим воротам.