Полузащитник «Манчестер Сити» де Брёйне отказался переходить в «Реал»

Манчестер, Великобритания, , 11:06 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил отказом на предложение о переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.

По данным издания, де Брёйне отклонил предложение «Реала», поскольку его полностью устраивает ситуация в «Манчестер Сити».

На сегодняшний день «Манчестер Сити» идёт на втором месте в Английской премьер-лиге, отставая на четыре очка от «Ливерпуля». Де Брёйне сыграл в 13 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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