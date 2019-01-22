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Полузащитник «Манчестер Сити» де Брёйне отказался переходить в «Реал»

Спорт

Де Брёйне устраивает ситуация в «Манчестер Сити»

Манчестер, Великобритания, 22 января 2019, 11:06 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил отказом на предложение о переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.

По данным издания, де Брёйне отклонил предложение «Реала», поскольку его полностью устраивает ситуация в «Манчестер Сити».

На сегодняшний день «Манчестер Сити» идёт на втором месте в Английской премьер-лиге, отставая на четыре очка от «Ливерпуля». Де Брёйне сыграл в 13 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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