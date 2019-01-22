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Павлюченкова проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 1:6

Мельбурн, Австралия, 22 января 2019, 11:01 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась со счётом 6:2, 5:7, 1:6.

Павлюченкова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, одна ошибка на подаче и 5 из 15 реализованных брейков.

В полуфинале турнира Коллинз сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и австралийкой Эшли Барти.

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