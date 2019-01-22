Хуан Антонио Пицци ушёл из сборной Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 10:49 — REGNUM Чилийский тренер Хуан Антонио Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Équipe.

Пицци сообщил, что стороны не будут продлевать контракт после истечения его срока.

Напомним, Пицци возглавлял сборную Саудовской Аравии Аравии с осени 2017 года. Под его руководством команда играла на чемпионате мира 2018 года в России, где не смогла выйти из группы, и на Кубке Азии-2019, где дошла до 1/8 финала.

Ранее Пицци работал со сборной Чили и привёл её к победе на Кубке Америки в 2016 году.

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