44 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»

Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 130:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 44 очка.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Ивица Зубац, на счету которого 18 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идёт на 15-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20).

Читайте также: «Филадельфия» одержала победу над «Хьюстоном» в матче НБА