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«Филадельфия» одержала победу над «Хьюстоном» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 121:93

Филадельфия, США, 22 января 2019, 10:02 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 37 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 10-м месте.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30).

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