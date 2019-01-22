«Ньюкасл» проявил интерес к защитнику «Ахмата» Мохаммади

Ньюкасл, Великобритания, 22 января 2019, 09:49 — REGNUM Английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в услугах защитника грозненского «Ахмата» и сборной Ирана Милада Мохаммади. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Мохаммади может заменить левого защитника команды Пола Дамметта, который получил травму.
В текущем сезоне Мохаммади принял участие в 16 матчах за «Ахмат» в чемпионате России и забил один гол. В настоящее время он играет в составе сборной Ирана на Кубке Азии.
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