В Уганде запретили ставки на спорт

Кабале, Уганда, , 09:45 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени распорядился, что новым букмекерским конторам не будет предоставлена лицензия, а уже действующим организациям лицензию не продлят, сообщает Daily Monitor Uganda.

Об этом 20 января на церковном собрании в Rugarama Hill в городе Кабале сообщил министр финансового планирования Уганды Давид Бахати.

«Мы получили указание от президента о необходимости прекращения предоставления лицензий букмекерским конторам», — сообщает Бахати.

Он добавил, что в указе президента главной причиной было названо отвлечение молодых людей от серьезной работы.