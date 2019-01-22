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В Уганде запретили ставки на спорт

Спорт

Президент Мусевени обеспокоен тем, что ставки на спорт отвлекают внимание молодежи от работы

Кабале, Уганда, 22 января 2019, 09:45 — REGNUM  Президент Уганды Йовери Мусевени распорядился, что новым букмекерским конторам не будет предоставлена лицензия, а уже действующим организациям лицензию не продлят, сообщает Daily Monitor Uganda.

Об этом 20 января на церковном собрании в Rugarama Hill в городе Кабале сообщил министр финансового планирования Уганды Давид Бахати.

«Мы получили указание от президента о необходимости прекращения предоставления лицензий букмекерским конторам», — сообщает Бахати.

Он добавил, что в указе президента главной причиной было названо отвлечение молодых людей от серьезной работы.

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