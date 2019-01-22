Защитник «Арсенала» Бельерин пропустит остаток сезона из-за травмы

Лондон, , 09:18 — REGNUM Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин выбыл из строя до конца текущего сезона из-за травмы. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что у испанского защитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Он получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:0), покинув поле на носилках на 69-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бельерин сыграл в 19 матчах, в которых отдал пять результативных передач.

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