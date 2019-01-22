Футболисты Таджикистана одержали победу в турнире «Четырех наций»

Доха, , 09:17 — REGNUM Победителем международного турнира «Четырех наций» в Кувейте стала олимпийская сборная Таджикистана, сообщили 21 января в пресс-службе федерации футбола республики.

В первых двух турах футболисты Таджикистана обыграли сборную Ирана (2:1) и Катара (1:0). В итоговом матче с Кувейтом футболисты Таджикистана владели большим преимуществом, но пропустили мяч на 25-й минуте. Игра закончилась со счетом 0:1.

Отметим, турнир «Четырех наций» проходил с 15 по 21 января в Дохе. В соревнованиях приняли участие сборные Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта.

Читайте также: Эмомали Рахмон будет участвовать в открытии ЧМ-2018