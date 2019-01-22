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Футболисты Таджикистана одержали победу в турнире «Четырех наций»

Спорт

Турнир «Четырех наций» проходил с 15 по 21 января в Дохе

Доха, 22 января 2019, 09:17 — REGNUM  Победителем международного турнира «Четырех наций» в Кувейте стала олимпийская сборная Таджикистана, сообщили 21 января в пресс-службе федерации футбола республики.

В первых двух турах футболисты Таджикистана обыграли сборную Ирана (2:1) и Катара (1:0). В итоговом матче с Кувейтом футболисты Таджикистана владели большим преимуществом, но пропустили мяч на 25-й минуте. Игра закончилась со счетом 0:1.

Отметим, турнир «Четырех наций» проходил с 15 по 21 января в Дохе. В соревнованиях приняли участие сборные Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта.

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