Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

Санрайз, США, , 09:09 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Флориды» отличились Аарон Экблад, Майк Мэтисон, Кейт Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрано и Ник Бьюгстад. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сан-Хосе» точные броски на счету Логана Кутюра и Тимо Маейра.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 48 матчах. «Сан-Хосе» идёт на четвёртом месте, в активе команды 63 очка в 51 игре.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 6:2 (1:0, 1:2, 4:0).

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