Три очка Барбашева и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» в матче с «Кингз»

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Тайлер Тоффолли, Дрю Даути, Анже Копитар и Пол Ладю. У «Сент-Луиса» точные броски на счету Маккензи Макикерна, Оскара Сундквиста и Райана О’Райлли.

Отметим, что российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами. На счету Владимира Тарасенко один голевой пас.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очка в 50 матчах. «Сент-Луис» идёт на 25-м месте, в активе команды 47 очков в 48 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).

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