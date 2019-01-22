РФС оказался на стороне болельщиков «Ростова»

Москва, , 08:37 — REGNUM Ответный матч ¼ финала Олимп Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на «Ростов-Арене» состоится 24 февраля. Эта же дата была определена ранее. Решение не переносить футбольную баталию было принято на заседании совместной комиссии РФС-РПЛ-ФНЛ-ПФЛ, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля. Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон. Ну и, наконец, процесс по организации игры уже запущен, это тоже немаловажный момент», — сказал руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с возможным переносом ответного матча четвертьфинала Олимп Кубка России на более поздний срок вызвала волну негодования. Против выступили главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, а также многотысячная армия болельщиков, которая направила открытое обращение в РФС.

«Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчёт? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах России? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся «сами наступать себе на штаны»?» — было указано в письме.

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