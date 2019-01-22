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«Нэшвилл» с крупным счётом обыграл «Колорадо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

«Нэшвилл» с крупным счётом обыграл «Колорадо»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Денвер, США, 22 января 2019, 08:06 — REGNUM  «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Роман Йози и Райан Эллис. У «Колорадо» единственный точный бросок на счету Александра Керфута.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 62 очка в 51 матче. «Колорадо» идёт на 17-м месте, в активе команды 52 очка в 49 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

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