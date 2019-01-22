«Нэшвилл» с крупным счётом обыграл «Колорадо»

Денвер, США, , 08:06 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Роман Йози и Райан Эллис. У «Колорадо» единственный точный бросок на счету Александра Керфута.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 62 очка в 51 матче. «Колорадо» идёт на 17-м месте, в активе команды 52 очка в 49 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

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