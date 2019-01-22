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«Ювентус» разгромил «Кьево», Роналду впервые не забил пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

«Ювентус» разгромил «Кьево», Роналду впервые не забил пенальти
Oleg Dubyna
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 22 января 2019, 07:52 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержала победу над «Кьево» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Ювентуса» отличились полузащитники Дуглас Коста, Эмре Джан и защитник Даниэле Ругани.

На 52-й минуте матча форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти. Этот пенальти стал первым для Роналду в составе туринского клуба, с которого он не смог отличиться.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в чемпионате Италии, на счету команды 56 очков в 20 матчах. «Кьево» занимает 20-е место, имея в активе восемь очков после 20 игр.

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