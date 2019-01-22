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Фигуристка Шаботова о «пользе допинга»: «Я сказала глупость»

Спорт

«Я не думала, что меня не так поймут»

Москва, 22 января 2019, 07:37 — REGNUM  13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в видеообращении на странице в соцсети Instagram назвала свое высказывание про допинг «глупостью».

"Я сказала глупость, — сказала фигуристка. — … Я не думала, что меня не так поймут».

Она также добавила, что на «последних соревнованиях» проиграла, поэтому, возможно, и сделала скандальное заявление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире в Instagram заявила, что для того чтобы стабильно выступать, необходим допинг.

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Допинговые скандалы
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