Фигуристка Шаботова о «пользе допинга»: «Я сказала глупость»

Москва, , 07:37 — REGNUM 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в видеообращении на странице в соцсети Instagram назвала свое высказывание про допинг «глупостью».

"Я сказала глупость, — сказала фигуристка. — … Я не думала, что меня не так поймут».

Она также добавила, что на «последних соревнованиях» проиграла, поэтому, возможно, и сделала скандальное заявление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире в Instagram заявила, что для того чтобы стабильно выступать, необходим допинг.

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