Полузащитник «Сассуоло» Боатенг перешёл в «Барселону»

Барселона, Испания, , 07:36 — REGNUM Полузащитник итальянского клуба «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Отмечается, что хавбек будет играть в составе «Барселоны» до окончания сезона 2018/19 на правах аренды. Также в соглашении есть опция последующего выкупа за €8 млн.

В текущем сезоне 31-летний ганский футболист сыграл 13 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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