ФК «Барселона» арендует полузащитника Боатенга до конца сезона

Барселона, Испания, , 07:36 — REGNUM Немецко-ганский футболист Кевин-Принс Боатенг переходит из итальянского футбольного клуба «Сассуоло» в испанский клуб «Барселона» на правах аренды, передает канал n-tv.

22 января в Барселоне состоится официальная пресс-конференция, на которой Боатенг будет представлен в качестве нового члена команды. 31-летний полузащитник будет выступать за каталонский клуб до конца текущего сезона. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока за €8 млн.

«Большая мечта становится реальностью. Для меня большая честь иметь возможность играть за этот клуб. Для каждого ребенка, который начинает играть в футбол, играть за такую команду как «Барселона» — большая мечта. Я попытаюсь выложиться по максимуму. Здесь каждый узнает мой стиль игры», — прокомментировал Боатенг свой переход.

Родившийся в ФРГ Кевин-Принс Боатенг в начале спортивной карьеры выступал за молодежную сборную Германии, а с 2010 по 2014 играл за национальную сборную Ганы. В 2018 году он стал обладателем Кубка Германии в составе ФК «Айнтрахт».