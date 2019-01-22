Вторник, 22 Января 2019 года
08:46:47 МСК

ФК «Барселона» арендует полузащитника Боатенга до конца сезона

Спорт

Кевин-Принс Боатенг будет официально представлен как игрок «Барсы» 22 января

Барселона, Испания, 22 января 2019, 07:36 — REGNUM  Немецко-ганский футболист Кевин-Принс Боатенг переходит из итальянского футбольного клуба «Сассуоло» в испанский клуб «Барселона» на правах аренды, передает канал n-tv.

22 января в Барселоне состоится официальная пресс-конференция, на которой Боатенг будет представлен в качестве нового члена команды. 31-летний полузащитник будет выступать за каталонский клуб до конца текущего сезона. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока за €8 млн.

«Большая мечта становится реальностью. Для меня большая честь иметь возможность играть за этот клуб. Для каждого ребенка, который начинает играть в футбол, играть за такую команду как «Барселона» — большая мечта. Я попытаюсь выложиться по максимуму. Здесь каждый узнает мой стиль игры», — прокомментировал Боатенг свой переход.

Родившийся в ФРГ Кевин-Принс Боатенг в начале спортивной карьеры выступал за молодежную сборную Германии, а с 2010 по 2014 играл за национальную сборную Ганы. В 2018 году он стал обладателем Кубка Германии в составе ФК «Айнтрахт».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить