«Спартак» обыграл «Ростов» в первом матче Кубка «Матч Премьер»

Доха, , 07:28 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в первом матче Кубка «Матч Премьер». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Открыли счёт футболисты «Ростова». На 40-й минуте отличился нападающий Видар Кьяртанссон.

На 58-й минуте матча форвард «Спартака» Луис Адриано сравнял счёт, реализовав пенальти. А в добавленное время победный гол забил Денис Глушаков.

В следующем матче турнира «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростов» встретится с «Локомотивом». Матчи пройдут 25 января.