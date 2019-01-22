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«Спартак» обыграл «Ростов» в первом матче Кубка «Матч Премьер»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Доха, 22 января 2019, 07:28 — REGNUM  Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в первом матче Кубка «Матч Премьер». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Открыли счёт футболисты «Ростова». На 40-й минуте отличился нападающий Видар Кьяртанссон.

На 58-й минуте матча форвард «Спартака» Луис Адриано сравнял счёт, реализовав пенальти. А в добавленное время победный гол забил Денис Глушаков.

В следующем матче турнира «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростов» встретится с «Локомотивом». Матчи пройдут 25 января.

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Футбол
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