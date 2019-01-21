Борини и Сусо принесли «Милану» победу над «Дженоа»

Рим, , 18:54 — REGNUM 21 января между коллективами «Дженоа» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой «россонери».

Первый мяч на экваторе второй половины забил итальянский вингер Фабио Борини после передачи Андреа Конти — 0:1. Через 9 минут Сусо удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Дженоа"/"Милан»)

Удары 16/12

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 15/14

Поданные угловые 4/6

«Милан» набрал 34 очка и поднялся на 4-ю позицию. «Дженоа» с 20-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Зуканович, Ролон, Лазович, Бесса, Велозу, Куаме, Пандев.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Абате, Мусаккио, Родригес, Бакайоко, Пакета, Чалханоглу, Сусо, Борини, Кутроне.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато.

Желтые карточки: Борини — 8, Ромеро — 41, Кутроне — 45, Пакета — 58, Зуканович — 77.

Голы: Борини 72 — 0:1, Сусо 83 — 0:2.