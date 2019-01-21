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Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Спорт

Один из саудовских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой €6-8 млн в год

Санкт-Петербург, 21 января 2019, 14:52 — REGNUM  Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Об этом 21 января сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что один из саудовских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой €6−8 млн в год. При этом Иванович может уйти из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иванович сыграл в чемпионате России 17 матчей. «Зенит» после 17 туров находится на первом месте в турнирной таблице.

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