РУСАДА проведёт проверку в отношении фигуристки, заявившей о пользе допинга

Москва, , 14:17 — REGNUM Заявление фигуристки Анастасии Шаботовой, рассказавшей о пользе допинга, прокомментировал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Об этом 21 января сообщает «Спорт-экспресс».

По словам Гануса, что в отношении 13-летней спортсменки проведут проверку. Также с ней будет проведена воспитательная работа.

Напомним, ранее Шаботова заявила, что для того чтобы стабильно выступать, надо «пить правильный допинг».

Также она заявила, что в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» «конечно пьют» допинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Юная российская фигуристка рассказала о «пользе» допинга