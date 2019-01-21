Понедельник, 21 Января 2019 года
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Юная российская фигуристка рассказала о «пользе» допинга

Спорт

«Выпить много допинга — и выступаешь стабильно»

Москва, 21 января 2019, 13:59 — REGNUM  Успешные выступления в фигурном катании якобы невозможны без допинга, об этом рассказала 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в опубликованном на своей странице в Instagram видео.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все», — отметила спортсменка, добавив при этом, что «только надо пить правильный допинг».

Говоря о том, пьют, или нет допинг в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», юная фигуристка заявила, что «конечно пьют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский лыжникЙоханнес Дюррпризнался в регулярном употреблении допинга.

Читайте подробнее: Австрийский лыжник признался в регулярном употреблении допинга

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Фигурное катание
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