Москва, , 13:59 — REGNUM Успешные выступления в фигурном катании якобы невозможны без допинга, об этом рассказала 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в опубликованном на своей странице в Instagram видео.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все», — отметила спортсменка, добавив при этом, что «только надо пить правильный допинг».

Говоря о том, пьют, или нет допинг в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», юная фигуристка заявила, что «конечно пьют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский лыжникЙоханнес Дюррпризнался в регулярном употреблении допинга.

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