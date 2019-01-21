Карпин посоветовал «Краснодару» не путать свою честь с честью России

Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM Ситуация с возможным переносом ответного матча четвертьфинала Олимп Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок (инициатором выступил гендиректор краснодарской команды Владимир Хашиг) вызвала бурю эмоций. Нешуточная дискуссия развернулась не только среди болельщиков и интернет-сообщества.

«Ещё в ноябре я подумал за «Краснодар» — что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. «Ростов» не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день «Краснодар» будет играть невосстановленным — это не наша, а их проблема», — заявил главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин (цитата «Спорт-Экспресс»).

По мнению наставника жёлто-синих, кубковый матч в ранее назначенный день не помешает кубанскому клубу защитить честь страны.

«Пусть мне кто-нибудь объяснит — в чём матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять — в этом случае игра 24 февраля могла помешать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны», — указал наставник жёлто-синих.

В своём интервью этому же изданию президент «Ростова» Арташес Арутюнянц также высказал свою позицию по данному вопросу.

«Матч вызывает повышенный интерес. На выезд в Краснодар приехало 5 тыс. наших людей. Нет сомнений, что у нас будет хорошая посещаемость в выходной день. Если комиссия примет решение о переносе игры на будний день — мы, конечно, сыграем. Но почему никто не учитывает интересы наших болельщиков, почему нельзя провести матч в выходной день?» — задался вопросом Арутюнянц.

Тем временем болельщики футбольного клуба «Ростов» направили открытое обращение на имя исполняющего обязанности президента Российского Футбольного Союза, президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.

В частности, в письме говорится о том, что информация о возможном переносе матча ¼ финала Олимп Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля 2019 года, вызвала серьёзное негодование. Многие поклонники самого зрелищного вида спорта и донского футбола планировали посетить матч в выходной день вместе с семьями. По мнению многотысячной армии футбольных фанатов, решение о переносе матча вредит ростовскому болельщику.

«Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчёт? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах России? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся «сами наступать себе на штаны»?» — указано в письме.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий матч состоялся в Краснодаре в декабре 2018 года и завершился вничью — со счётом 2:2. Ответная игра состоится на «Ростов-Арене».

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