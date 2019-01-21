Понедельник, 21 Января 2019 года
13:33:38 МСК

Серена Уильямс обыграла Симону Халеп на Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4

Серена Уильямс обыграла Симону Халеп на Australian Open
Aleksandr Osipov
Серена Уильямс

Мельбурн, Австралия, 21 января 2019, 13:29 — REGNUM  Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Уильямс девять раз подала навылет, допустила две дойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира Уильямс сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Читайте также: Плишкова обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить